Тринадцать безоружных боевиков вышли из Восточной Гуты

Тринадцать безоружных исламистов покинули зону деэскалации в Восточной Гуте (Сирия), воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин.

Боевики вышли без провокаций, планируется переправить их в Идлиб, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Переговорный процесс по выводу боевиков будет продолжен, передает ТАСС.

По поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени. В первые дни боевики ее срывали, удерживая мирных жителей.