Самого ненавистного человека в США приговорили к 7 годам

Американский суд приговорил к семи годам заключения за мошенничество скандально известного бизнесмена Мартина Шкрели.

Компания Шкрели выкупила патент на редкое лекарство, помогающее больным раком, после чего взвинтила на него цену в десятки раз — с 13,5 доллара до 750 долларов за упаковку. Эта история получила широкий резонанс в США, но судили бизнесмена вовсе не по этому поводу. Правосудие посчитало, что компания использовалась Шкрели для обмана инвесторов. На протяжении нескольких лет, используя мошеннические схемы, он вывел 11 миллионов долларов со счетов фирмы.

В августе 2017 года Мартин Шкрели был признан виновным жюри присяжных по трем пунктам обвинения, включая мошенничество с ценными бумагами и заговоре с этой целью, напоминает ТАСС.