Глава профсоюза КХЛ Коваленко побил судью во время матча

Глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко не смог сдержать эмоций во время матча Кубка вызова среди ветеранов, состоявшегося 9 марта в Одинцове. В одном из эпизодов он подъехал к судье Владиславу Киселеву и послал его в нокаут. Арбитра увезли в больницу.

Незадолго до инцидента Андрей Коваленко был удален на две минуты за удар соперника клюшкой. Отбыв нарушение, он подъехал к судье и стал его избивать. После этого главу профсоюза КХЛ удалили с площадки до конца игры. Киселева же увезли в больницу, сообщает Чемпионат.Com.