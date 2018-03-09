"Йокерит" победил ХК "Сочи" и вышел в следующий раунд плей-офф

В Хельсинки прошел пятый матч серии между "Йокеритом" и ХК "Сочи". Победа в этой встрече выводила финский клуб в полуфинал Западной конференции. "Шуты" решили закончить серию дома, обыграв сочинцев со счетом 2:1 в овертайме. Следующим соперником финнов станет ЦСКА.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. А вот во второй двадцатиминутке гости открыли счет в этой встрече, находясь в меньшинстве. "Шуты" ошиблись при розыгрыше большинства, позволив сочинцам убежать в контратаку. Точный бросок Дмитрия Лугина вывел гостей вперед.

Однако эта шайба не стала победной для подопечных Сергея Зубова. Эли Толванен за три минуты до окончания третьего периода сравнял счет. Он же в первом овертайме принес победу своей команде — 2:1 ОТ. Таким образом, "Йокерит" оказался сильнее ХК "Сочи" в серии до четырех побед со счетом 4-1. В полуфинале Западной конференции финские хоккеисты сразятся с московскими армейцами.