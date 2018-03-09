Во Флориде ужесточили правила владения огнестрельным оружием

Губернатор штата Флорида подписал закон, который вводит ограничения на ношение оружия. Теперь его смогут носить учителя и другие работники школ, прошедшие спецподготовку. Кроме того, возраст покупателя повысили — с 18 до 21 года. И, наконец, перед покупкой огнестрельного оружия придется ждать три дня, чтобы помешать тем, кто приобретает его в порыве гнева или во время приступа болезни, сообщает телеканал "Россия 24".