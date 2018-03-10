КХЛ. Стали известны все полуфиналисты в Западной конференции

После победы "Йокерита" над ХК "Сочи" в пятом матче серии определились полуфиналисты Кубка Гагарина в Западной конференции. Санкт-петербургский СКА сыграет с ярославским "Локомотивом", а московские армейцы сразятся с финским "Йокеритом".

Матчи второго раунда Кубка Гагарина в Западной конференции состоятся 16, 17, 19, 20 и, если понадобится, 22, 24 и 26 марта. Первые игры пройдут на площадках команд с более высоким посевом. Напомним, что СКА и ЦСКА заняли в регулярном чемпионате КХЛ первое и второе места соответственно. Они и примут у себя дома соперников по полуфиналу.