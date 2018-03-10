В штате Мичиган произошло массовое ДТП

В американском штате Мичиган на одном из шоссе из-за обильного снегопада столкнулись, по разным данным, от 50 до 60 автомобилей. В результате ДТП есть пострадавшие.

Массовое столкновение машин было вызвано внезапно усилившимся снегопадом, что привело к ухудшению видимости. В настоящее время движение по трассе затруднено, передает ТАСС.