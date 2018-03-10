Гвардиолу оштрафовали на 20 тысяч фунтов за желтую ленточку

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала главного тренера английского клуба "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу на 20 тысяч фунтов. Причиной стало ношение испанцем желтой ленточки во время матчей английского чемпионата. Таким образом Гвардиола поддерживал сторонников независимости Каталонии.

Футбольная ассоциация Англии еще в феврале открыла дело в отношении главного тренера "Манчестер Сити", посчитав, что он нарушил регламент турнира. Гвардиола постоянно появлялся с желтой ленточкой, символизирующей борьбу за независимость Каталонии. Напомним, что политические акции запрещены в английском футболе.