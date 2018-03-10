Участок "салатовой" ветки московского метро закроют на сутки

В субботу, 10 марта, в связи с вводом в эксплуатацию станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской ("салатовой") линии Московского метрополитена на сутки закрывается движение поездов на участке от станции "Марьина роща" до станции "Петровско-Разумовская".

Приостановка движения поездов вызвана необходимостью проведения завершающих работ по присоединению новых станций к действующей системе метрополитена, на время которых станции "Бутырская" и "Фонвизинская". Будут закрыты. В этот период поезда будут следовать только до станции "Марьина Роща". От станции "Петровско-Разумовская" пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской ("серой") линии, сообщает РИА Новости. Движение поездов будет восстановлено в воскресенье, 11 марта, в 05:30 утра.