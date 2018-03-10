"Локомотив-Кубань" пробился в полуфинал баскетбольного Еврокубка

Краснодарский "Локомотив-Кубань" без особых проблем разобрался в гостях с испанским клубом "Гран-Канария". Российские баскетболисты во втором матче четвертьфинальной серии Еврокубка победили соперника со счетом 80:59 и вышли в следующую стадию турнира.

Самым результативным игроком встречи оказался защитник "Локомотива" Дмитрий Кулагин. На его счету 32 очка. Напомним, что первая игра в этой серии состоялась 6 марта в Краснодаре. Тогда российский клуб также был сильнее испанцев.

"Локомотив-Кубань" в полуфинале ожидает встреча с победителем четвертьфинальной серии между санкт-петербургским "Зенитом" и итальянской "Реджо Эмилией".