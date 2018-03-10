Павлюченкова вылетела во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе. В матче второго раунда россиянка, посеянная на турнире под 23-м номером, проиграла американке Аманде Анисимовой.

Встреча продолжалась час и завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 в пользу 16-летней Анисимовой, которая занимает 149-е место в мировом рейтинге. В третьем круге американка встретится с девятой ракеткой турнира чешкой Петрой Квитовой.