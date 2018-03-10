Сироткин провел последнюю тренировку перед дебютом в "Формуле-1"

На трассе в Барселоне завершились вторые и последние предсезонные тесты "Формулы-1". В следующий раз пилоты сядут за руль боевых болидов уже во время стартового этапа на Гран-при Австралии в Мельбурне. Первая гонка сезона пройдет 25 марта.

Российский гонщик Сергей Сироткин показал во время четырехдневных тестов лучшее время для команды Williams – 1 минута 19,189 секунды, отмечает Чемпионат.com. Лучший круг проехал пилот Ferrari Себастьян Феттель (1.17,182).

"Заключительный день был лучшим за две недели, — рассказал Сироткин. — Мы проехали много кругов, подобрали довольно хорошие настройки для разных типов резины и загрузки топлива. Погода в этот раз была на нашей стороне, что сделало машину стабильнее. Конечно, еще есть небольшие проблемы, но мы по крайней мере поняли, что работает правильно, а что — нет".