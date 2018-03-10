Путин: российские ракеты будут сильнее американской ПРО всегда

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC. В России полностью беседу показал телеканал "Россия 24".

В частности, Путин рассказал о возможностях нового российского оружия. "Каждая эта система легко преодолевает систему противоракетной обороны — каждая. В этом и смысл всех этих разработок", — заявил Путин.

По словам Путина, после успешных испытаний некоторые образцы уже запущены в серию, а другие системы требуют дополнительной работы. Как пояснил президент, Россия вынуждена отвечать на развитие антиракетных систем в США.

"Дальность и точность антиракет возрастают. Поэтому нам нужно адекватно отвечать на это, чтобы мы могли преодолевать систему не только сегодня, но и завтра", — сказал Путин.

Путин предложил интервьюеру представить, как бы отреагировали США, если бы Россия разместила свои ракеты вдоль американо-мексиканской или вдоль американо-канадской границы. "Что бы вы сказали на этот счёт, предприняли бы какие-то шаги? А мы бы на это сказали, что вы разгоняете гонку вооружений. Это не бред, нет? А так и есть", — заключил Путин.