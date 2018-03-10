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Интервью Путина NBC 24 минуты назад

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10 марта 201811:33

Путин назвал работу в КГБ полезным опытом

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Владимир Путин рассказал, что работа в разведке дала ему большой опыт, который затем пригодился в гражданской жизни. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, импонирует ли ему факт того, что люди знают о его прежней работе в КГБ и вызывает ли это у него положительные эмоции.

Глава государства отметил, что это не вызывает у него никаких эмоций. При этом Путин добавил, что, работая в спецслужбах, он научился налаживать контакты, побуждать людей к каким-либо действиям и объединять их.

Президент также рассказал о работе заместителем мэра Петербурга. По его словам, должность предполагала еще большей ответственности, поскольку необходимо было отвечать за международные связи пятимиллионного мегаполиса. Путин рассказал, что в то время впервые познакомился с Генри Киссинджером.

Между тем, глава российского государства затруднился ответить на вопрос о том, дает ли ему опыт работы в спецслужбах преимущество над соперниками или союзниками. Путин добавил, что все его партнеры — главы государств, правительств — это исключительные, выдающиеся люди.

Интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC показал в эфире телеканал "Россия 24".

 

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