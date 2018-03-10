Паралимпиада-2018: российские биатлонистки показали безупречную стрельбу и высочайший темп

Тема:
Олимпиада/Паралимпиада-2018 2 часа назад
Паралимпиада-2018: российские биатлонистки показали безупречную стрельбу и высочайший темпЧитайте нас в Telegram
Приятные новости из корейского Пхенчхана: в первый же соревновательный день Паралимпиады наши спортсменки завоевали сразу два золота и серебро.
Лыжный стадион в местечке Альпенсия. Тысячи зрителей приехали с утра поддержать паралимпийцев. Сегодня здесь — биатлон. Несколько огневых рубежей. Как стреляют спортсмены, можно увидеть на большом экране. Самое интересное — финишная прямая — прямо у трибуны.
Имена девушек из России слышны на весь стадион. Екатерина Румянцева и Анна Миленина с первого огневого рубежа уходят в отрыв. Безупречная стрельба, высочайший темп, несмотря на мягкий снег и плюс восемь на улице. Наши девушки финишируют с большим отрывом.
Екатерина Румянцева — первая российская чемпионка корейской Паралимпиады. По дистанции промчалась в очках с надписью "Рома" — в честь шестикратного паралимпийского чемпиона Романа Петушкова, которого на эти Игры не пустили.
Серебро — у Анны Милениной. Для трехкратной паралимпийской чемпионки это уже четвёртые Игры. И вот первые впечатления после финиша и приветы родным.
"Все зависит от стрельбы, как она пойдет, такой и гонка будет. Вроде все получилось, отстрелялась на ноль, все хорошо. Думаю о детишкам о своих, о мальчишках, привет им огромный", — сказала Анна Миленина.
NPA расшифровывается как "нейтральные паралимпийские атлеты". И какой уж флаг, ведь даже слова "из России" употреблять запрещено. Никакой символики ни на трассе, ни на трибунах.
"Ребята настолько заряжены, понимают эту ситуацию. Мы стараемся хотя бы по имени прокричать", — рассказал Павел Рожков, первый вице-президент Паралимпийского комитета России
На трассе — слабовидящие биатлонистки. Михалина Лысова — в паре с ведущим — Алексеем Ивановым. Она — триумфатор Игр в Ванкувере и Сочи, он — ее глаза на дистанции. Их тандему уже девять лет. И вот — очередное золото!
"Трасса очень сложная, подъемы, каша по колено", — отметила Михалина Лысова, чемпионка Паралимпийских игр-2018 по биатлону.
Короткое интервью — допинг-офицеры торопят сдавать пробы. Затем — небольшой отдых, тренировки и новая гонка — уже на 12 километров.
Ни одного промаха на огневых рубежах и почти сорок секунд преимущества над ближайшей преследовательницей. Михалина Лысова становится пятикратной паралимпийской чемпионкой. Позади первый день соревнований, и у наших атлетов уже два золота и серебро.
Ранее по теме
-
МОК и МПК продолжат сотрудничество до 2032 года3 часа назад
-
Биатлонистка Лысова стала первой на Паралимпиаде в Пхенчхане6 часов назад
-
Биатлонистка Румянцева завоевала первое для россиян золото Паралимпиады7 часов назад
-
В Пхенчхане открылись зимние Паралимпийские игры22 часа назад
-
Пхенчхан встретил российских паралимпийцев метелью1 сутки назад
-
Российские паралимпийцы отбыли в Пхенчхан1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин рассказал о дезинформации, подозрениях и сотрудничестве с США
- Взрыв газа в Краснодаре: у дома обрушилась стена
- В Восточной Гуте мирные жители идут против боевиков
- Первые медали россиянок на Паралимпиаде
- Отравление Скрипаля: новая версия
Самое читаемое
-
Акула-рот едва не проглотила лодку с туристами. Фото
- Завещание под угрозой: экс-любовница Александра Серова назвала истинный возраст певца
- Объявление о бесплатном сексе спровоцировало штурм гостиницы
- В Париже посетителю ресторана отрубили руку и сняли скальп
- "Руки-базуки" Кирилл Терешин превратился в девушку. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
- BMW возродила культовую "восьмерку" в 4-дверном кузове
Экономика
-
Китай занял второе место в мировой экономике
- Прогноз: нефтяной рынок опробует "трубу мира"
- Андрей Клишас: государство не может находиться полностью в стороне
- Ветер перемен: Китай строит военные базы в Пакистане
- 10 регионов с самым высоким качеством жизни
- Станут ли США крупнейшей нефтяной державой?
Недвижимость
-
Звездные резервации: в каких районах Москвы живут знаменитости
- Квартиры на вторичном рынке уходят в считаные дни
- Апартаменты раздора: застройщики обманывают покупателей
- Купить квартиру без рубля в кармане: ипотека с нулевым взносом
- Самое дорогое и самое дешевое жилье в Подмосковье
Вести.Медицина
-
Как алкоголь может навредить здоровью: рак, психоз и не только
- 14 мифов о сне, в которые не стоит верить
- Родители, сажающие детей на диету, не всегда правы
- Правда или миф: растут ли волосы и ногти после смерти?
- Есть вопрос: что делать с недостатком витамина D
Вести в 20.00
-
Отравление Скрипаля: новая антироссийская истерия
- Путин рассказал об упырях и стартапах
- Самое оригинальное поздравление с 8 марта
Москва 24
-
В праздники Москву заметет
- Мужчина попал в ДТП на угнанном авто и вернул его на стоянку
- Вместо работы няней студентку должны были отправить в сексуальное рабство
- Столичные спасатели помогли врачам госпитализировать больного весом 200 кг
- Семейные войны. Родители Жанны Фриске не могут увидеть внука
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Цветочная лихорадка: секреты выбора букетов
- Зона отчуждения в Домодедове: жители боятся пустующих бараков
- Ледяная пещера в "Зарядье" готова к приему посетителей
- Остатки наследия: в Королеве пытаются спасти уникальное панно
- Ночь на катке и цветочные забеги: чем удивят праздничные выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
5 причин, почему мы не увидим PlayStation 5 в этом году
- "Союзмультфильм" показал новых героев "Простоквашино"
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Топ-10 бесплатных мобильных игр для детей
- Су-57 с гиперзвуковыми ракетами: это круче, чем в любой игре
Наука
-
Собаки формируют чёткое представление о цели, которую ищут по запаху
- "Кислородный" фотосинтез на миллиард лет старше, чем считалось ранее
- Секрет "Ледяного человека": открыты новые возможности мозга и тела
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"