Паралимпиада-2018: российские биатлонистки показали безупречную стрельбу и высочайший темп

Приятные новости из корейского Пхенчхана: в первый же соревновательный день Паралимпиады наши спортсменки завоевали сразу два золота и серебро.

Лыжный стадион в местечке Альпенсия. Тысячи зрителей приехали с утра поддержать паралимпийцев. Сегодня здесь — биатлон. Несколько огневых рубежей. Как стреляют спортсмены, можно увидеть на большом экране. Самое интересное — финишная прямая — прямо у трибуны.

Имена девушек из России слышны на весь стадион. Екатерина Румянцева и Анна Миленина с первого огневого рубежа уходят в отрыв. Безупречная стрельба, высочайший темп, несмотря на мягкий снег и плюс восемь на улице. Наши девушки финишируют с большим отрывом.

Екатерина Румянцева — первая российская чемпионка корейской Паралимпиады. По дистанции промчалась в очках с надписью "Рома" — в честь шестикратного паралимпийского чемпиона Романа Петушкова, которого на эти Игры не пустили.

Серебро — у Анны Милениной. Для трехкратной паралимпийской чемпионки это уже четвёртые Игры. И вот первые впечатления после финиша и приветы родным.

"Все зависит от стрельбы, как она пойдет, такой и гонка будет. Вроде все получилось, отстрелялась на ноль, все хорошо. Думаю о детишкам о своих, о мальчишках, привет им огромный", — сказала Анна Миленина.

NPA расшифровывается как "нейтральные паралимпийские атлеты". И какой уж флаг, ведь даже слова "из России" употреблять запрещено. Никакой символики ни на трассе, ни на трибунах.

"Ребята настолько заряжены, понимают эту ситуацию. Мы стараемся хотя бы по имени прокричать", — рассказал Павел Рожков, первый вице-президент Паралимпийского комитета России

На трассе — слабовидящие биатлонистки. Михалина Лысова — в паре с ведущим — Алексеем Ивановым. Она — триумфатор Игр в Ванкувере и Сочи, он — ее глаза на дистанции. Их тандему уже девять лет. И вот — очередное золото!

"Трасса очень сложная, подъемы, каша по колено", — отметила Михалина Лысова, чемпионка Паралимпийских игр-2018 по биатлону.

Короткое интервью — допинг-офицеры торопят сдавать пробы. Затем — небольшой отдых, тренировки и новая гонка — уже на 12 километров.

Ни одного промаха на огневых рубежах и почти сорок секунд преимущества над ближайшей преследовательницей. Михалина Лысова становится пятикратной паралимпийской чемпионкой. Позади первый день соревнований, и у наших атлетов уже два золота и серебро.