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Интервью Путина NBC 26 минут назад

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10 марта 201812:38

Путин: сдержать Россию не удалось и не удастся никогда

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Санкции связаны с желанием сдержать Россию, остановить ее развитие — об в интервью в интервью телеканалу NBC заявил Владимир Путин. По его мнению, России и США надо сотрудничать, а не сдерживать, нападать и подозревать друг друга в чем-то.

"Санкции совершенно не связаны с каким-то мифическим вмешательством в выборы в США со стороны России. Санкции связаны совсем с другим – с желанием остановить развитие России, сдержать Россию, — заявил Путин. — Эта политика сдерживания России проводится уже десятки лет, время от времени. Сейчас опять к ней вернулись".

Это неверная политика, уверен президент РФ, и она вредит не только российско-американским отношениям, но и американскому бизнесу, так как дает возможность освободить площадку для конкурентов американского бизнеса на российском рынке.

"Мы с вами были в Санкт-Петербурге на Экономическом форуме. Самая большая делегация представителей бизнеса была из США. Люди хотят с нами работать, а им не дают, их сдерживают, чтобы Россию сдержать", — продолжил Путин. Однако сдержать Россию, по его словам, "не удалось и не удастся никогда".

"Зачем это делать? Зачем друг друга сдерживать, нападать, подозревать в чем‑то? Мы предлагаем сотрудничать", — сказал российский президент.

На вопрос американской журналистки о том, вмешивалась ли Россия в американские выборы, Владимир Путин однозначно заявил, что не вмешивалась и не собирается этого делать. По словам российского президента, во-первых, мы не позволяем вмешиваться в свои внутренние дела и не лезем в чужие. А второе — у России нет такого количества киберинструментов, как у США.

У России нет мировых СМИ, как у США, таких как CNN или NBC, напомнил Путин: "У нас одно средство массовой информации – это Russia Today, и то его объявили иностранным агентом и не дают нормально работать, – единственное, одно".

У США, напротив, целый набор СМИ и огромные возможности работы в Интернете, все инструменты и средства управления которым находятся на территории самих Соединенных Штатов, подчеркнул Путин.

"Разве можно сравнивать? Это невозможно просто. Давайте договоримся о правилах поведения в этом киберпространстве. Вы же отказываетесь", — сказал он.

Еще одно яблоко политического раздора между Россией и Западом — оценка происходящего в Сирии. Сообщения о применении химического оружия в Сирии — это ложные новости и дезинформация, уверен Путин.

Правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие, напомнил Путин, добавив, что ответственность за применение там химических отравляющих веществ лежит на террористах и радикалах. Эти преступления они совершают, чтобы обвинить в них президента Сирии Башара Асада, отметил российский президент.

"Во-первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие. Во-вторых, мы знаем о планах боевиков инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. А в-третьих, это все попытки, которые неоднократно в недалеком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это все хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки", — заявил Путин.

Версию о том, что Россия вмешалась в американские выборы из-за Хиллари Клинтон, которая в бытность госсекретарем США якобы вмешивалась в выборный процесс в России в 2011 году, а в 2012 году поощряла протесты, Путин назвал "полным бредом". По его словам, он лично знаком с Хиллари Клинтон, и на встречах с ней между ними всегда "был хороший диалог".

"Я вообще не очень понимаю, почему на каком‑то этапе… Видимо, ее советники посоветовали сосредоточить часть своей избирательной кампании на критике того, что происходит в нашей стране. Ну, это их выбор. Я никогда это не относил лично на ее счет. Это просто такая линия поведения", — сказал президент РФ.

Он также потребовал от США передать российской стороне официальные данные о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы.

"Мы в России не можем никого преследовать, если они не нарушили российского закона. И мы даже не можем начать расследование, если повода для этого нет", — сказал Путин.

Необходим официальный запрос с изложением фактов, официальный документ, пояснил он — просто разговор в эфире не может быть поводом для расследования. При этом у России нет даже договора с США о том, чтобы российская сторона могла действовать, напомнил Путин, — но нужен хотя бы официальный документ.

"Документа нет. Дайте запрос, документ в Генеральную прокуратуру. Нужно действовать по официальным каналам, а не с помощью средств массовой информации и ругани в Конгрессе США с обвинениями в наш адрес, которые ничем не подтверждены. Документ давайте", — потребовал он.

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