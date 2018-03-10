Мадридский "Реал" интересуется молодым вратарем из Хорватии

"Королевский клуб" из столицы Испании продолжает поиски вратаря. В поле зрения скаутов "Реала" попал голкипер хорватского "Хайдука" Карло Летица. Ранее сообщалось, что мадридисты хотели пригласить Ариссабалага Кепа из "Атлетика" (Бильбао), но трансфер сорвался.

В "Реале" уверены, что 21-летний Летица, которого отличает очень высокий по меркам футбола рост в 2 м 2 см, через некоторое время может сменить Кейлора Наваса в качестве основного вратаря клуба, сообщает Footballhd.Ru со ссылкой на Marca. "Королевский" клуб контактирует с игроком и его агентами.