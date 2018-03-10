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Конфликт в Сирии 1 час назад

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10 марта 201812:34

В Сирии мирные жители не желают мириться с диктатом террористов
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Протесты жителей Восточной Гуты переросли в столкновения с боевиками. Как сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин, напряженность возросла после открытия южного гуманитарного коридора в селе Млеха.

Террористы продолжают блокировать выходы из Восточной Гуты, пишет "Интерфакс".

В субботу в Восточной Гуте с 9.00 по местному времени запущена гуманитарная пауза. Ранее ночью из Гуты вышли и сдались 13 боевиков с семьями.


 

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