"Безобразное поведение": самарский Минкульт раскритиковал выступление Ефремова

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов назвал поведение актера Михаила Ефремова "безобразным" и надеется, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед публикой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что спектакль "Современника", который сейчас дает гастроли в Самаре, задержали из-за опоздания Ефремова. Пользователи отмечают, что актер вышел на сцену пьяным, путал слова и нецензурно выражался.

Директор театра Игорь Попов пообещал разобраться в инциденте. По его словам, беседа с артистами труппы запланирована на субботу.

Сам Михаил Ефремов заявил, что самарская публика не поняла спектакль, и отметил, что во время выступления был совершенно трезв, передает РИА Новости.