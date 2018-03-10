Роберт Левандовский выбирает между "Реалом" и "Челси"

Ведущий нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский может покинуть ведущую команду немецкой бундеслиги и сменить клубную прописку нынешним летом. На поляка претендуют мадридский "Реал" и лондонский "Челси".

Как уже сообщали Вести.Ru, "Королевский клуб" из столицы Испании сделал польского форварда приоритетом в своей трансферной кампании, отказавшись от приобретения англичанина Гарри Кейна из "Тоттенхэм Хотспур". Однако почти тут же интерес к польскому игроку проявил и "Челси".

Сам Левандовский, согласно информации Bleacher Report, готов покинуть расположение "Баварии" при наличии хорошего предложения. При этом совсем недавно поляк сменил агента и его контракт в новым менеджером Пини Захави рассчитан на срок до закрытия летнего трансферного окна.