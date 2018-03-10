В сети размещены впечатляющие кадры короткого замыкания, обесточившего часть Амстердама

Момент серьезной аварии в городской электросети Амстердама, произошедшей утром в минувшую пятницу, 9 марта, попал в объектив камеры уличного наблюдения.

На записи видно, как из-под брусчатки начинает идти дым, после чего происходит разрушение части мостовой и выброс пламени, ожоги от которого получили два человека, оказавшихся поблизости.

В результате инцидента без электричества остались несколько тысяч жилых домов, музеев и магазинов, было парализовано движение трамваев.

СМИ, со ссылкой на представителя компании, ответственной за электроснабжение города, сообщают, что причиной ЧП стало повреждение кабеля в ходе ремонтных работ.