Двое питерцев попали под лавину под Мурманском

Двое туристов из Санкт-Петербурга попали под лавину в Кировске, что под Мурманском. Они спасены, один в итоге попал в реанимацию, второго отпустили после осмотра.

Как уточняет ТАСС, всего в группе было четверо альпинистов и сноубордистов из Северной столицы, она не была зарегистрирована.