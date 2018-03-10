Загоревшийся самолет экстренно сел в Канаде

Канадский самолет регионального перевозчика Porter Airlines вынужденно сел в аэропорту Фредериктона, хотя летел из Галифакса в Монреаль.

Причина – возгорание на борту. Однако экипаж смог потушить электропроводку еще до посадки.

Все находившиеся на борту пассажиры (72 человека) члены команды (4 человека) в порядке, никто не пострадал.

Пассажиров отправят до места назначения другим рейсом.

Проводится проверка, передает ТАСС.