Загоревшийся самолет экстренно сел в Канаде

10 марта 201819:31
Загоревшийся самолет экстренно сел в КанадеЧитайте нас в Telegram
Канадский самолет регионального перевозчика Porter Airlines вынужденно сел в аэропорту Фредериктона, хотя летел из Галифакса в Монреаль.
Причина – возгорание на борту. Однако экипаж смог потушить электропроводку еще до посадки.
Все находившиеся на борту пассажиры (72 человека) члены команды (4 человека) в порядке, никто не пострадал.
Пассажиров отправят до места назначения другим рейсом.
Проводится проверка, передает ТАСС.
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