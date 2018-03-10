Сноубордистка Заварзина взяла серебро на этапе Кубка мира

Российская сноубордистка Алена Заварзина завоевала серебряную медаль соревнований по параллельному гигантскому слалому на этапе Кубка мира, который завершился в швейцарском Скуоле.

Заварзина добралась до решающего заезда, где уступила олимпийской чемпионке из Чехии Эстер Ледецке. Бронзовую награду завоевала швейцарка Ладина Дженни. Другая россиянка Екатерина Хатомченкова завершила борьбу в 1/4 финала. Екатерина Тудегешева, Наталья Соболева и Милена Быкова оступились в 1/8 финала, а Елизавета Салихова не смогла преодолеть квалификацию. У мужчин лучший из россиян Андрей Соболев остановился на стадии 1/4 финала.