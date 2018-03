Из-за отравления Скрипалей закрыли кладбище

Полиция британского графства Уилтшир сообщила в Twitter о закрытии кладбища города Солсбери в связи с расследованием дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В полиции уточнили, что для посещения закрыто кладбище на Лондон-роуд, и принесли свои извинения всем, кто планировал посетить его 11 марта, в День матери.

We're sorry to say that the cemetery on London Road, Salisbury will remain closed to members of the public for now as we continue our investigations.

Many apologies to anyone wishing to visit it tomorrow for Mothering Sunday. https://t.co/Y3irDiQqVv pic.twitter.com/DIKRlkSpAJ