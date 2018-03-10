Из-за отравления Скрипалей закрыли кладбище

Полиция британского графства Уилтшир сообщила в Twitter о закрытии кладбища города Солсбери в связи с расследованием дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В полиции уточнили, что для посещения закрыто кладбище на Лондон-роуд, и принесли свои извинения всем, кто планировал посетить его 11 марта, в День матери.

We're sorry to say that the cemetery on London Road, Salisbury will remain closed to members of the public for now as we continue our investigations.

Many apologies to anyone wishing to visit it tomorrow for Mothering Sunday. https://t.co/Y3irDiQqVv pic.twitter.com/DIKRlkSpAJ — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 10 марта 2018 г.

Ранее представитель Скотланд-Ярда, который руководит расследованием, опроверг сообщения о том, что проводится эксгумация тел жены и сына Скрипаля, похороненных на кладбище в Солсбери. Полицейские лишь установили тент над могилами сына и жены Скрипаля, специалисты взяли пробы с места захоронения.

Накануне британское издание The Telegraph написало, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома. По имеющимся данным, сотрудник полиции Ник Бейли, также получивший тяжелое отравление и находящийся в критическом состоянии, пострадал после того, как посетил дом Скрипаля. Бывший сотрудник ГРУ и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии рядом с одним из торговых центров, информация об этом появилась 5 марта.