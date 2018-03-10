Российские биатлонисты стали четвертыми в смешанной эстафете на Кубке мира

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Дарьи Виролайнен, Дмитрия Малышко и Максима Цветкова заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Российские спортсмены допустили на восьми огневых рубежах семь промахов и на 16,9 секунды отстали от лидера. Победу одержала сборная Италии (1:15.8,3; 1 штрафной круг и 13 промахов), вторыми стали украинцы (+1,5; 3 промаха), третьими — норвежцы (+9,1; 9 промахов).

Ранее в супермиксте Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин заняли 5-е место.