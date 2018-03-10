Памфилова: снять кого-то с выборов уже нереально

Тема:
Президентские выборы 3 часа назад
10 марта 201820:45
Памфилова: снять кого-то с выборов уже нереальноЧитайте нас в Telegram
После 9 марта нереально снять хоть кого-то из кандидатов с выборов, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Все они дойдут до финишной прямой.
Теоретически такая возможность была бы, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на конкурентов до 9 марта, добавила Памфилова.
Регистрацию кандидата может отменить Верховный суд по заявлению ЦИК. Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", регистрацию можно отменить по заявлению иного зарегистрированного кандидата не позднее чем за пять дней до дня голосования, если стали известны определенные обстоятельства.
Сами кандидаты могут отказаться от участия в выборах до 16 марта, передает ТАСС.
Ранее по теме
-
Кандидаты в президенты обещают разобраться с медициной, мусором и бедностью3 часа назад
-
Украинские пограничники пообещали разобраться с Собчак на границе9 часов назад
-
Навстречу выборам: Жириновский поагитировал в СИЗО, а Бабурин - в реабилитационном центре1 сутки назад
-
Аксенов 18 раз отжался в честь выборов1 сутки назад
-
Украинские националисты собрались помешать выборам президента РФ2 суток назад
-
ЦИК решил опубликовать все счета Грудинина3 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Интервью NBC: последнюю реплику Путина вырезали
- "В Самаре не догнали". Ефремов высказался о скандале
- У боевиков в Сирии нашли 24 тонны химикатов
- Барабаны в знак протеста: латвийские реформы назвали репрессиями
- Украина разберется с Собчак на границе
Самое читаемое
-
Неизвестный препарат помог финской лыжнице выиграть три награды Пхенчхана
- 52 отрубленные кисти рук и бахилы в мешке: криминала нет
- Американских танкистов смутила пушка "Арматы"
- Весь пьедестал российский: фигуристы заняли первые три места на чемпионате мира
- Цена жизни - 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
Авто.Вести.Ru
-
Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
- BMW возродила культовую "восьмерку" в 4-дверном кузове
Экономика
-
Китай занял второе место в мировой экономике
- Прогноз: нефтяной рынок опробует "трубу мира"
- Андрей Клишас: государство не может находиться полностью в стороне
- Ветер перемен: Китай строит военные базы в Пакистане
- 10 регионов с самым высоким качеством жизни
- Станут ли США крупнейшей нефтяной державой?
Недвижимость
-
Звездные резервации: в каких районах Москвы живут знаменитости
- Квартиры на вторичном рынке уходят в считаные дни
- Апартаменты раздора: застройщики обманывают покупателей
- Купить квартиру без рубля в кармане: ипотека с нулевым взносом
- Самое дорогое и самое дешевое жилье в Подмосковье
Вести.Медицина
-
Как алкоголь может навредить здоровью: рак, психоз и не только
- 14 мифов о сне, в которые не стоит верить
- Родители, сажающие детей на диету, не всегда правы
- Правда или миф: растут ли волосы и ногти после смерти?
- Есть вопрос: что делать с недостатком витамина D
Вести в 20.00
-
Отравление Скрипаля: новая антироссийская истерия
- Путин рассказал об упырях и стартапах
- Самое оригинальное поздравление с 8 марта
Москва 24
-
В праздники Москву заметет
- Мужчина попал в ДТП на угнанном авто и вернул его на стоянку
- Вместо работы няней студентку должны были отправить в сексуальное рабство
- Столичные спасатели помогли врачам госпитализировать больного весом 200 кг
- Семейные войны. Родители Жанны Фриске не могут увидеть внука
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Цветочная лихорадка: секреты выбора букетов
- Зона отчуждения в Домодедове: жители боятся пустующих бараков
- Ледяная пещера в "Зарядье" готова к приему посетителей
- Остатки наследия: в Королеве пытаются спасти уникальное панно
- Ночь на катке и цветочные забеги: чем удивят праздничные выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
5 причин, почему мы не увидим PlayStation 5 в этом году
- "Союзмультфильм" показал новых героев "Простоквашино"
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Топ-10 бесплатных мобильных игр для детей
- Су-57 с гиперзвуковыми ракетами: это круче, чем в любой игре
Наука
-
Собаки формируют чёткое представление о цели, которую ищут по запаху
- "Кислородный" фотосинтез на миллиард лет старше, чем считалось ранее
- Секрет "Ледяного человека": открыты новые возможности мозга и тела
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"
Сегодня
Путин сообщил, кто сменит его на посту президента
10 часов назад
Новая перестрелка в Калифорнии: убит полицейский
3 часа назад
Интервью NBC: последнюю реплику Путина вырезали
9 часов назад
Украинский комбат-морпех хочет дойти до центра Москвы
7 часов назад
Нужна помощь: Лизу Камышову спасут дорогие лекарства
05.03.2018 08:40
Путин заявил, что иногда Песков "несет пургу"
11 часов назад
Украина хочет иметь план действий по членству в НАТО
2 часа назад
Ефремов нагрубил зрителям, но виноватым себя не считает
6 часов назад
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки
20.02.2018 19:40
Никита Кучеров принес победу "Тампе" над "Монреалем"
50 минут назад
"Рубин" оказался сильнее "Тосно" в Саранске
3 часа назад
Памфилова: снять кого-то с выборов уже нереально
4 часа назад
У звезды "Барселоны" Месси родился третий сын
4 часа назад
Авиакатастрофа в немецком Бенсхайме: есть жертвы
4 часа назад
Нападение в Афганистане: убиты 24 правоохранителя
4 часа назад
Раскрыт план Порошенко по зачистке Донбасса
5 часов назад
Россия заключит с ЦЕРН более выгодное соглашение
5 часов назад
Загоревшийся самолет экстренно сел в Канаде
5 часов назад
Волкер заявил, что Россия развязала войну на Украине
5 часов назад
Находки недели: занимательные факты о людях и планете
11 часов назад
Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
08.03.2018 16:01
Лучшие девушки автосалона в Женеве
08.03.2018 00:01
BMW возродила культовую "восьмерку" в 4-дверном кузове
07.03.2018 13:13
Что посмотреть в кино в эти выходные
09.03.2018 18:39
"Синяя птица-Последний богатырь": что нас ждет в сказочном сезоне?
06.03.2018 13:43
О женщинах и любви: весело, трогательно, как в сказке, как в жизни
05.03.2018 12:00