У звезды "Барселоны" Месси родился третий сын

Звездный форвард испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси сообщил о появлении на свет своего третьего сына, которого они с женой Антонеллой Рокуццо назвали Чиро. Из-за рождения малыша футболист пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании между каталонским клубом и "Малагой".

"Добро пожаловать, Чиро! Слава Богу, все прошло идеально. Мама и сын чувствуют себя замечательно. Мы очень счастливы!", — написал в своем Instagram аргентинец.

Напомним, что до рождения Чиро у Месси уже было двое детей. Старшему сыну Тиаго сейчас пять лет, среднему Маттео исполнилось два года.