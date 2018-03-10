Великобритания будет бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля

Если выяснится, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии организовано Москвой, Англия будет бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Польша, Австралия и Япония, участвующие в финале чемпионата, также могут присоединиться к бойкоту.

Кроме того, английские чиновники ведут переговоры с коллегами из США и Европы о скоординированном ответе, включающем дипломатические, экономические и военные меры, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Борис Джонсон сообщил, что британское правительство может серьезным образом пересмотреть свое дипломатическое и политическое представительство на чемпионате мира.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ, приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году в рамках обмена арестованными за шпионаж Скрипаля передали США, и он поселился в Англии. 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены неизвестным нервно-паралитическим веществом в Солсбери: их нашли лежащими без сознания на скамейке у торгового центра. Сейчас они в больнице в критическом состоянии.