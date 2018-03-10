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10 марта 201822:14

Украина хочет иметь план действий по членству в НАТО

EPA

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Президент Украины Петр Порошенко направил генеральном секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству страны в альянсе.

Как сообщил в субботу глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко, в письме обозначены важные для Киева позиции. "Мы хотим, чтобы нам предоставили ПДЧ (план действий по членству): если и когда союзники будут готовы к такому шагу", – заявил он.

Кроме того, по словам Пристайко, в Киеве хотят, чтобы во время саммита НАТО в июле было проведено заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне. Президент Порошенко хочет обсудить "критически важные для государства вопросы", в частности проведение реформ с целью приближения к НАТО и ЕС. "Мы хотели бы увидеть, что поддержка Украины не уменьшается", — цитирует его слова РИА Новости.

В своем послании Порошенко также высказывает убежденность в том, что Украину следует включить в программу расширенного партнерства. В Киеве считают, что это было бы выгодно как для страны, так и для альянса. А Украины получила бы возможности в участвовать в операциях НАТО в большем объеме, добавил Пристайко.

Ранее в субботу первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе. Порошенко приветствовал это решение и поблагодарил за поддержку Киева.

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