Русский в Латвии останется для литературы и предметов, связанных с культурой и историей

В Латвии прошла акция в защиту преподавания в школах на русском языке, акции против закона, написанного в обход конвенции Совета Европы о правах нацменьшинств. Почему так?

На каком только языке ни обращались защитники русских школ к своим законодателям. Даже бескомпромиссный язык цифр — на стороне школьников, родителей и учителей. Из двухмиллионной Латвии, согласно последней переписи населения, 40% жителей называет русский родным.

"Мне не хочется потерять свою национальную идентичность, забыть о том, что я — русский человек", — признался один из школьников.

Но голоса даже такого солидного "меньшинства" законодатели игнорируют. Проще "Достучаться до небес" — так назвали протестующие сегодняшнюю акцию.

"Для того чтобы ребенок получил качественное образование, был конкурентоспособен, он должен изучать предметы на родном языке. И у него есть эта возможность. Не ясно, почему нужно лишать ребенка этой возможности", — говорят участники акции.

Новый стандарт оставит на русском только литературу и "предметы связанные с культурой и историей". Обратите внимание на формулировку — она сделана так, чтобы обойти Рамочную конвенцию совета Европы о защите нацменьшинств.

"Мы же не можем прямым языком сказать, что русские здесь не нужны, иначе позвонят из Вашингтона и Брюсселя", — заявил Андрей Мамыкин, депутат Европарламента.

Шествие в защиту русских школ началось у посольства Франции в Латвии. Следующая точка — посольство Германии. Продолжается митинг у представительства Евросоюза в Латвии. Митингующие просят о помощи коллег по ЕC. И опыт решения подобных проблем в Европе есть.

Тут даже ходить за три моря не надо — достаточно перенестись на противоположный берег Балтики. Оказавшийся в столице Финляндии турист сразу замечает: буквально все надписи — на двух языках непохожих языках. Хотя шведов в стране живет всего около 5,5% от всего населения, шведский язык — второй государственный. Почему? Финны в ответ на такой вопрос только удивляются.

"У нас есть общая финская культура, но люди говорят на двух языках. Мы не видим в этом ничего странного. В шведских школах абсолютно все предметы на шведском. Так было раньше, так есть сегодня. И нет никакого вопроса, потому что у них есть право учиться и преподавать на родном языке. Это основа", — отметил Йорма Кауппинен, директор Управления образования Финляндии.

Впрочем, чтобы понять, как финны относятся к нацменьшинствам, можно и не покидать центра Хельсинки. На одном холме высится белоснежный лютеранский собор Святого Николая, а на другом — православный Успенский собор, одна из главных достопримечательностей.

А вот исповедует православие в Финляндии сегодня всего чуть больше 1% жителей. Но, несмотря на это, это такая же государственная религия Финляндии, как и куда более распространенное лютеранство. Это значит, что она не только получает средства из государственного бюджета, но и имеет право взимать налог со своих прихожан.

Каковы бы ни были исторические предпосылки, двуязычие — реальность и для Латвии. Но сейм Латвии одобрил проект реформы образования во втором чтении. И сомнений в том, что закон будет принят, ни у кого в Латвии нет, если, конечно, у протестующих не получится достучаться до небес.