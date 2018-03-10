Шахматы. Крамник обыграл Грищука на турнире претендентов в Берлине

На стартовавшем в Берлине шахматном турнире претендентов в первом же туре встретились два российских гроссмейстера – Владимир Крамник и Александр Грищук. Победу одержал игравший белыми фигурами Крамник. Произошло это после 40-го хода.

В других встречах первого тура американец Фабиано Каруана оказался сильнее соотечественника Уэсли Со. Он, как и Крамник, играл белыми фигурами. А вот Левон Аронян из Армении и китаец Дин Лижэнем свою партию свели вничью. Еще один россиянин Сергей Карякин белыми фигурами проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову.

Напомним, что победитель турнира в Берлине получит право сыграть с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону. Это произойдет осенью 2018 года.