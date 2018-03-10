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10 марта 201823:43

Род Стюарт, Сергей Лазарев, Светлана Лобода и "Ленинград" получили премию BraVo

фото EPA

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В Государственном Кремлевском дворце прошла церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Ее лауреатами стали сэр Род Стюарт (главная премия — за вклад в мировую музыкальную культуру), Сергей Лазарев (певец года), Светлана Лобода (лучшая исполнительница). Также премию получили группа "Ленинград" (группа года), Валерий Меладзе (композитор года), Максим Фадеев и Григорий Лепс (дуэт года).

"Открытием года" названа песня "Розовое вино", которую исполняют Элджей и Feduk. Она набрала наибольшее количество просмотров на видеохостингах.

"Песней года" стала композиция "По волнам", исполненная Burito. "Альбом года" – диск "H2Lo" певицы Loboda. Лучшим музыкальным видео признана песня "Между нами любовь" группы Serebro. А лучшей песней к кинофильму стала композиция "Ванюша", написанная группами "Моя Мишель" и Uma2rmaН для фильма "Последний богатырь".

Премия BraVo вручается за творческие достижения, напоминает ТАСС. Учитываются такие факторы, как число проданных альбомов, количество зрителей на концертах, ротации телевизионных выступлений и радиоэфиров.

В воскресенье, 11 марта, церемония вручения премии BraVo будет продолжена. На Исторической сцене Большого театра пройдет награждение победителей "классических номинаций" – "Оркестр года", "Мужской вокал", "Женский вокал", "Лучший классический альбом года".

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