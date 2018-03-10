В столице Ирландии прошел многотысячный марш против абортов

Несколько тысяч человек вышли в субботу на улицы Дублина для участия в марше в поддержку сохранения поправки к конституции Ирландии, запрещающей проведение абортов на территории страны.

По данным национальной телевещательной компании RTE, точное число принявших участие в марше неизвестно, однако митинг, который прошел на дублинской площади, собрал более 15 тысяч человек.

В январе правительство Ирландии высказалось за проведение национального референдума по вопросу отмены запрета на аборты. Ожидается, что голосование по Восьмой поправке к конституции состоится в мае или июне 2018 года.

Аборты в Ирландии запрещены законом и разрешены только при исключительных обстоятельствах, включая угрозу жизни матери. По данным экспертов, с момента действия Восьмой поправки, принятой в 1983 году, свыше 170 тысяч ирландских женщин сделали аборты в зарубежных больницах, сообщает ТАСС.