Сирийские боевики хотят применить химическое оружие в Восточной Гуте

Боевики в Восточной Гуте планируют инсценировать химическую атаку и обвинить в этом власти Сирии. Об этом заявил заместитель главы сирийского МИД Фейсал Мекдад.

"Мы получили информацию, что боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку на Хан-эш-Шари между населенными пунктами Мисраба и Битсава. Террористы "Тахрир аш-Шам" намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс. Этот "спектакль", как ожидается, может произойти 11 марта", — заявил Фейсал Мекдад.

Кроме того, сирийские специалисты обнаружили 24 тонны химических отравляющих веществ на территориях, которые были под контролем боевиков. Об этом сообщили в Организации по запрещению химоружия.

Но, как подчеркнули в Дамаске, на эту информацию никак не отреагировали. Более того, Запад продолжает утверждать, что химическое оружие использовали якобы власти Сирии. Причем комиссия ООН, которая ведет расследование, отказывается выезжать на места предполагаемых химических атак — в Алеппо или Хан-Шейхун.

Россия выступает за тщательное расследование случаев применения химоружия в Сирии. Об этом Владимир Путин заявил в своем большом интервью американскому телеканалу NBC. Российский президент назвал "фейком" утверждения о том, что химоружие использовали сирийские власти, сообщает "Россия 24".