В Италии на антирасистский марш вышли 10 тысяч человек

Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии в память об убитом во Флоренции сенегальском уличном торговце.

Убийство сенегальца Иди Диене произошло 5 марта. Огонь из пистолета по нему открыл 64-летний итальянец Роберто Пирроне. Он собирался совершить самоубийство, но в последний момент передумал и выпустил несколько пуль в первого попавшегося на его пути человека, которым оказался торговец из Сенегала.

После убийства африканские мигранты и леворадикальные итальянцы два дня протестовали, требуя объективного расследования преступления, в котором они заметили расистскую подоплеку.

В субботу к представителям сенегальской общины на мирное шествие присоединились местные жители. Газета La Repubblica оценивает число участников акции в 10 тысяч человек.

Атмосфера шествия была спокойной, маршрут охранялся полицией. В отличие от событий понедельника, когда мигранты переворачивали клумбы с цветами и мусорные баки, в этот раз столкновений и трений удалось избежать, сообщает ТАСС.