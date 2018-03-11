В Италии на антирасистский марш вышли 10 тысяч человек

В Италии на антирасистский марш вышли 10 тысяч человекЧитайте нас в Telegram
Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии в память об убитом во Флоренции сенегальском уличном торговце.
Убийство сенегальца Иди Диене произошло 5 марта. Огонь из пистолета по нему открыл 64-летний итальянец Роберто Пирроне. Он собирался совершить самоубийство, но в последний момент передумал и выпустил несколько пуль в первого попавшегося на его пути человека, которым оказался торговец из Сенегала.
После убийства африканские мигранты и леворадикальные итальянцы два дня протестовали, требуя объективного расследования преступления, в котором они заметили расистскую подоплеку.
В субботу к представителям сенегальской общины на мирное шествие присоединились местные жители. Газета La Repubblica оценивает число участников акции в 10 тысяч человек.
Атмосфера шествия была спокойной, маршрут охранялся полицией. В отличие от событий понедельника, когда мигранты переворачивали клумбы с цветами и мусорные баки, в этот раз столкновений и трений удалось избежать, сообщает ТАСС.
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