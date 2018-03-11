Россиянка Веснина пробилась в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Елена Веснина следом за Софьей Жук и Дарьей Касаткиной сумела выйти в следующий раунд турнира, который в эти дни проходит в американском Индиан-Уэллсе. Его призовой фонд составляет почти восемь миллионов долларов.

Спортсменка из России, уступив в первом сете со счетом 2:6 американке Кэтрин Картан Беллис, в оставшихся двух партиях сумела вырвать победу – 6:1, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 35 минут.

В третьем круге Веснина встретится с соотечественницей Екатериной Макаровой или с немкой Ангеликой Кербер, которые проведут свой поединок позже.