В Калифорнии убийца полицейского обезврежен в результате спецоперации

Полиции города Помона (штат Калифорния) совместно с полицейскими из Лос-Анджелеса и группой из отдела особо тяжких преступлений удалось арестовать и взять под стражу убийцу, устроившего стрельбу после аварии на дороге. Спецоперация длилась 15 часов.

Ранее сообщалось, что мужчина, управлявший автофургоном, спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия. Он забаррикадировался в доме, а когда полицейские попытались его задержать, начал стрелять сквозь дверь. Один полицейский погиб, второй был ранен в голову, передает ТАСС.