Трамп придумал оригинальный слоган для новой предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет его новый слоган во время следующей президентской кампании в 2020 году.

"Наш новый слоган, когда мы начнем гонку всего через два года, будет звучать как "Сохраним Америку великой!" — заявил он, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге, обратив особое внимание на восклицательный знак в конце.

По его словам, это станет возможным только в том случае, "если мы изберем людей, которые будут поддерживать нашу повестку".

Слоган Дональда Трампа на президентской кампании в 2016 году звучал так: "Сделаем Америку вновь великой", сообщает ТАСС.

Как писала ранее американская пресса, заявка на новый слоган была подана уже давно — за два дня до инаугурации Трампа, 18 января 2017 года.

Кстати, уровень популярности Дональда Трампа в конце прошлого года повысился. Согласно данным исследования, организованного службой Gallup, на последней неделе 2017 года 39% американцев одобрительно высказались о работе президента. Для сравнения: в конце октября его поддерживали лишь 33% американцев.