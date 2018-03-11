В Краснодаре тысячи людей оказались без энергоснабжения

Около 25 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодаре по причине неблагоприятных погодных условий.

Как говорится в справке-докладе, опубликованной Минэнерго, с девяти часов вечера и по настоящее время из-за дождя, грозы и сильного ветра происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях в зоне ответственности компании "НЭСК-электросети". Без электроснабжения в Краснодаре остались около 25 тысяч человек.

К аварийно-восстановительным работам привлечено восемь бригад в составе 24 человек и восемь единиц специальной техники, сообщает РИА Новости.

Акционерное общество "НЭСК-электросети" эксплуатирует электрические сети на территории 25 муниципальных образований Краснодарского края, обеспечивая передачу электроэнергии одному миллиону потребителей.