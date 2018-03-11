Бывший сотрудник Белого дома рассказал о подготовке масштабных кибератак против России

Бывший координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкл Дэниел рассказал о подготовке масштабных кибератак против российских бизнесменов, СМИ и лично против президента Владимира Путина. Он поделился своими откровениями с Майклом Имикофом и Дэвидом Корном, которые затем включили их в книгу "Русская рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа".

Подготовкой кибероперации занималась команда Барака Обамы, бывшего тогда президентом США. Дэниел лично участвовал в подготовке, передает РИА Новости. Также ему помогала куратор российского направления в Совете нацбезопасности Селест Валландер.

Согласно плану, АНБ должно было с помощью кибератак нейтрализовать ряд российских сайтов и хакера Guccifer 2.0, взломавшего почту Хиллари Клинтон и нацкомитета демократической партии. Кроме того, планировалось заблокировать сайт DCLeaks.com, опубликовавший похищенные у демократов данные.

Команда Обамы планировала серию DDoS-атак для нарушения работы российских СМИ. Кроме того, планировался взлом российских разведывательных структур и нарушение работы их узлов связи.

Дэниел рассказал, что планы так и не были реализованы: их свернули из опасений, что если об кибероперации узнает СМИ, Обама окажется в безвыходном положении.