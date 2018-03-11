Фигуристка Трусова призналась, что больше рада четверным прыжкам, чем победе

Российская фигуристка Александра Трусова, победившая на юниорском чемпионате мира, сообщила, что она больше рада двум четверным прыжкам во время произвольной программы, чем золоту мирового первенства. Также спортсменка заявила, что ей пришлось собраться, чтобы откатать программу до конца.

"Я очень счастлива, что смогла одержать победу. Но еще больше я рада, что смогла исполнить два четверных прыжка. Я готовилась к этому, и я сделала это", — приводит слова россиянки ТАСС.

Кроме того, Трусова призналась, что ей было непросто собраться после выполнения двух четверных прыжков – сальхов и тулуп. Потому что ей предстояло еще сделать три сложных каскада. "После того, как я смогла сделать эти четверные прыжки, я была очень рада. Но мне еще надо было прокатать оставшуюся часть программы", — отметила фигуристка.

Напомним, что на юниорском чемпионате мира россияне завоевали девять медалей, из которых четыре – золотые. Александра Трусова впервые в истории чисто выполнила два четверных прыжка в официальных соревнованиях.