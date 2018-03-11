Британия обсудит дело об отравлении Скрипаля на уровне НАТО

Британский парламентарий Тобиас Элвуд заявил, что Лондон намерен обсуждать дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля с партнерами по НАТО. Это необходимо, чтобы дать полноценный ответ, уверен политик. "Нам не стоит опережать самих себя", — сказал он, комментируя расследование.

Парламентария поддерживает экс-министр безопасности Бен Уоллес, сообщает РИА Новости. Ранее Уоллес упоминал о готовности Британии отреагировать на инцидент "со всей мощью", а также о неких "могущественных союзниках" Лондона.

5 марта было сообщено о двух людях, отравившихся неизвестным веществом и находящихся в критическом состоянии. Имена названы не были. До сих пор лишь глава британского МИД Борис Джонсон официально заявил, что это – Сергей Скрипаль и его дочь. 7 марта Скотланд-Ярд квалифицировал преступление как "попытку убийства с помощью нервно-паралитического отравляющего вещества".

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль ранее работал на британскую разведку. В 2010 году он получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США. В РФ были переданы 10 человек, в том числе Анна Чапман.