"Кинжал" в действии: испытания гиперзвуковой ракеты прошли успешно

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Послание Федеральному Собранию 22 минуты назад
"Кинжал" в действии: испытания гиперзвуковой ракеты прошли успешноЧитайте нас в Telegram
Испытания гиперзвукового "Кинжала" прошли успешно, цель поражена. По данным Министерства обороны России, истребитель МиГ-31 поднялся с аэродрома в Южном военном округе и произвёл учебный пуск ракеты. О новом оружии страны в послании Федеральному Собранию рассказал президент Владимир Путин.
Министерство обороны опубликовало материалы пуска учебно-боевой гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса. Короткие сборы – и вот уже МиГ-31 в небе. Опытные пилоты могут доставить ракету к точке сброса за считаные минуты. Довольно частые тренировки превратили использование новейшего вооружения в повседневную работу.
"С начала года выполнено более 250 полетов, — докладывает Валерий Анцибор, заместитель командира Государственного лётно-испытательного центра МО имени В. П. Чкалова. — Летный состав подготовлен в полном объеме".
На Западе было достаточно скепсиса, мол, в России блефуют эксклюзивным оружием XXI века. Однако запуск ракеты, которая может лететь со скоростью 10 мах (в 10 раз быстрее скорости звука), состоялся. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне. Все тактико-технические характеристики и временные показатели комплекса "Кинжал" подтверждены.
"В настоящее время параллельно с несением боевого дежурства выполняются плановые полеты по боевой подготовке", — добавляет Валерий Анцибор.
В министерстве обороны отмечают, что гиперзвуковая ракета с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью в сочетании с возможностями МиГ-31 делают комплекс уникальным вооружением. О том, что "Кинжалу" нет равных в мире как среди действующих, так и перспективных систем противовоздушной и противоракетной обороны, говорил президент РФ в послании Федеральному собранию.
"Важнейшим этапом современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, как вы уже поняли наверняка, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены, и, более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа", — заявил Владимир Путин 1 марта этого года.
Гиперзвуковой комплекс уже стоит на вооружении и может поражать наземные и морские цели на расстоянии до двух тысяч километров. В экспертных кругах "Кинжал" уже прозвали воздушной версией "Искандера".
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