Теннисист Медведев прошел в следующий раунд турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга турнира в американском Индиан-Уэллсе оказался сильнее итальянца Маттео Берреттини. Уступив в первой партии на тайм-брейке 6:7, россиянин смог затем взять два сета подряд – 7:5, 6:4.

В третьем круге соперником Медведева станет победитель матча между испанцем Пабло Карреньо Бустой и аргентинцем Орасио Себальосом, который будет сыгран на турнире позже.

В следующий раунд не смогли пробиться россияне Евгений Донской и Андрей Рублев, уступившие соответственно южноафриканцу Кевину Андерсену и американцу Тейлору Фрицу.