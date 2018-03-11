Обрушение в шахте "Беларуськалия": двое шахтеров погибли

Двое горняков 1973 и 1985 годов рождения, оказавшихся под землей во время обрушения шахты на белорусском предприятии "Беларуськалий", погибли. Их личности установлены.

Ранее сообщалось, что в руднике третьего рудоуправления шахты произошел выброс газа и соли. Работы остановлены, из-под завала извлечен самоходный вагон. Ведутся работы по расчистке, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело (нарушение правил безопасности при проведении горных работ).

Инцидент произошел в шахте города Солигорск, Минская область.