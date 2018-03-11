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Усиление НАТО у границ России 1 час назад

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11 марта 201807:30

Курт Волкер: Киев и Тбилиси не готовы к вступлению в НАТО
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Ни Киев, ни Тбилиси не готовы к вступлению в НАТО. Об этом заявил спецпредставитель американского Госдепа Курт Волкер.

Он отметил, что еще 10 лет назад Вашингтон планировал предоставить Украине и Грузии план действий по членству в альянсе, однако члены блока выступили против вступления этих стран в организацию.

Накануне Петр Порошенко обратился к генсеку НАТО с просьбой предоставить такой план. А в Раде восторженно сообщили о том, что НАТО признала за Украиной статус "страны-аспиранта" при альянсе.

Вот только такой статус не означает получение какого-либо конкретного места в организации. По сути, это просто официальное признание факта, что страна хочет стать членом Западного военного альянса, сообщает "Россия 24".

 

 

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