В алмазе обнаружен лед внеземного происхождения

Ученые обнаружили на Земле лед инопланетного происхождения. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на журнал Science. По его данным, супер-плотную форму льда, известную как лед VII (кубическая модификация льда), нашли внутри алмаза, который залегал на глубине почти 650 метров.

Отмечается, что подобный лед — вдвое плотнее обычного. Как правило, он формируется в космосе. А на Земле его можно создать только в лабораторных условиях. Ранее ничего подобного в естественных условиях нашей планеты не встречали.