В Киеве радикалы подожгли деревянную церковь

Очередной выпад украинских радикалов: в Киеве неизвестные разбили окно деревянной церкви, которая находится в ведении Московского патриархата, залили внутрь горючую жидкость и подожгли.

По словам священников, по факту вандализма заведено уголовное дело. Однако официальных заявлений от полиции пока нет.

Это далеко не первое нападение, отмечает телеканал "Россия 24". Такие поджоги происходят регулярно в разных регионах Украины. Сноса одного из храмов в Киеве генпрокуратура добивается через суд.