Еврокомиссар: мы не потерпим американские пошлины на металл

Европа не будет терпеть новые американские пошлины на импорт металлов и обещает ответные контрмеры. Об этом заявила европейский комиссар по вопросам конкуренции Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Она подчеркнула, что США в одностороннем порядке подвергают свободную мировую торговлю опасности. И Европа не собирается бездеятельно наблюдать за этим. Так что Еврокомиссия обещает ответные контрмеры, если действия американских властей затронут интересы стран валютного союза, передает "Россия 24".

Ранее президент США подписал распоряжения о введении через 15 дней таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной (в размере 25%) и алюминиевой (в размере 10%) промышленности. При этом Трамп не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов — среди них Канада, Мексика и Австралия.

Причем Дональд Трамп отметил, что пошлины могут быть сняты только в том случае, если страны ЕС первыми отменят аналогичные меры в отношении американской продукции.